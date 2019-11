Trova Rolex e lo restituisce, assunto

(ANSA) - PARMA, 22 NOV - Ha trovato un orologio Rolex per terra, lo ha preso e lo ha consegnato ai carabinieri che, dopo aver fatto alcune verifiche, lo hanno restituito al proprietario. E questo per ringraziarlo lo ha assunto nella sua azienda.

Protagonisti di questa vicenda a lieto fine un 21enne di nazionalità senegalese e residente a Colorno (Parma) e un imprenditore della provincia di Mantova. Il proprietario del Rolex aveva fatto denuncia ai carabinieri di avere perso l'orologio, mentre il 9 novembre era a Parma per lavoro. Una volta saputo del ritrovamento ha voluto conoscere il ragazzo che lo aveva riconsegnato e così, saputo che il giovane senegalese era disoccupato, ha deciso di assumerlo nella sua azienda.