Scuola: a Rivoli Osservatorio Edilizia

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Si riunisce al liceo Darwin di Rivoli (Torino), dove 11 anni fa il 17enne Vito Scafidi è morto per il crollo di un controsoffitto, l'Osservatorio Nazionale sull'Edilizia Scolastica. L'iniziativa in occasione della Giornata Nazionale della Sicurezza nelle Scuole. "Abbiamo voluto riunirlo qui - spiega il ministro Lorenzo Fioramonti - perché volevamo essere tutti presenti per questa giornata per ricordare la tragedia di Vito ma anche - aggiunge - quella di tutti i ragazzi e le ragazze che continuano a vivere in scuole non sempre all'altezza, non sempre accoglienti".