Partorita viva neonata poi trovata morta

(ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - E' stata partorita viva la neonata trovata morta ieri in una borsa abbandonata nei pressi di una farmacia vicino Firenze, nel comune di Campi Bisenzio. E' quanto emerso dai primi risultati dell'autopsia, in base al quale è stato accertato che la piccola prima del decesso aveva respirato aria. Per conoscere le cause della morte occorrerà attendere l'esito delle analisi sui campioni prelevati. L'esame autoptico, iniziato in tarda mattinata e terminato nel pomeriggio, è stato eseguito da un medico legale e da un anatomopatologo esperto in neonati.