Giornata dell'infanzia, i monumenti si accendono di blu FOTO

FOTO di ANGELO CARCONI

Anche il Campidoglio si è "acceso" di blu, per celebrare la Giornata mondiale dell'infanzia e i 30 anni dall'approvazione da parte delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.Roma Capitale sostiene, infatti, l'iniziativa "Go Blue" di Unicef e Anci, in collaborazione con le Città amiche delle bambine e degli adolescenti, per ribadire il ruolo delle amministrazioni nel promuovere l'importanza della Convenzione e i diritti in essa sanciti. L'illuminazione è resa possibile grazie alla collaborazione di Acea e Areti", si spiega in una nota del Campidoglio.