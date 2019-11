Calcio: Roma, in corso contatti con potenziali investitori

"Sono in corso dei contatti preliminari con potenziali investitori al fine di permettere loro di valutare l'opportunità di un possibile investimento in a.s. ROMA Spv Llc". Questa la nota della Roma, su richiesta della Consob, in riferimento ad alcune indiscrezioni apparse oggi su alcuni quotidiani in relazione ad una possibile acquisizione delle partecipazioni di A.S. Roma S.p.A. da parte dello statunitense Dan Friedkin.