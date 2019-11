Zingaretti: 'Non si può governare insieme da avversari, basta litigi'

Il governo non ha ancora un'anima, e se non la trova rischia: finirebbe come nel film Wargames, senza vincitori. E in questo caso la vittoria andrebbe a Salvini. L'avvertimento agli alleati arriva dal segretario dem Nicola Zingaretti, intervistato in apertura da Repubblica. Troppe liti, non si può governare insieme da avversari, aggiunge il leader del Pd chiedendo a questo punto una svolta. Perché 'se qualcuno si illude adesso di fare la corsa da solo, e in modo strumentale, gli italiani lo puniranno'