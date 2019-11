Una neonata morta è stata trovata in un borsone abbandonato, accanto a un raccoglitore di farmaci, in via di San Martino a Campi Bisenzio (Firenze). A trovarla il personale della farmacia comunale Farmapiana, che ha sede in via San Martino. La piccola aveva il cordone ombelicale attaccato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri