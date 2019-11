Caso Trenta: quando il politico 'scivola' sulla casa

Il caso dell'ex ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, è solo l'ultimo in ordine di tempo che riguarda le abitazioni dei politici. Da Gianfranco Fini a Massimo D'Alema, e andando a ritroso anche a De Mita: sono molti i nomi finiti sui giornali per le vicende legate agli alloggi in cui vivono.

Travolta da uno scandalo mediatico sulla sua residenza-palestra, a due passi dalla casa del marito, anche l'ex ministra dello Sport Josefa Idem che ha dovuto lasciare l'incarico nel governo Letta dopo aver resistito per 57 giorni.