Piogge in Sardegna, crolla tetto casa

(ANSA) - CAGLIARI, 19 NOV - Momenti di paura all'alba di oggi a Siliqua, nel Sud Sardegna: il tetto della cucina di una abitazione in via Fratelli Cervi è crollato mentre all'interno dormiva la proprietaria. L'episodio è avvenuto intorno alle 6.

Il solaio composto da tegole e travi in legno, forse già danneggiato, ha iniziato a cedere a causa delle abbondanti piogge di questi giorni. Improvvisamente la struttura è crollata verso l'interno, travolgendo i mobili della cucina.

Fortunatamente la proprietaria si trovava nella camera da letto e non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, del distaccamento di Iglesias e i carabinieri. La casa è stata evacuata e attualmente sono in corso le verifiche statiche da parte dei vigili del fuoco.