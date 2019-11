Neonata morta trovata in una borsa

(ANSA) - FIRENZE, 19 NOV - Una neonata morta, con il cordone ombelicale ancora attaccato, è stata trovata in una borsa abbandonata in via di San Martino a Campi Bisenzio (Firenze).

Secondo quanto spiegato dai carabinieri, intervenuti sul posto, la borsa era stata lasciata vicino a un raccoglitore di farmaci.

A trovarla è stato il personale di una farmacia comunale.