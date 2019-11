Caso Elisabetta Trenta: procura militare apre un fascicolo

La Procura militare della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine per accertare eventuali profili di sua competenza in relazione alla vicenda della casa dell'ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta. Lo ha confermato all'ANSA il procuratore militare Antonio Sabino sottolineando che si è trattato di un "atto dovuto" dopo le notizie di stampa e che al momento non ci sono né indagati né ipotesi di reato.

Il fascicolo aperto dalla procura militare è a "modello 45", che è il registro degli atti che non costituiscono notizia reato. "Faremo tutti gli accertamenti del caso - ha spiegato il procuratore - per sgomberare ogni dubbio, anche da un punto di vista amministrativo". Al momento si tratta di una indagine, ha ribadito, di puro carattere conoscitivo.

Ieri la notizia del Corriere della sera sul fatto che l'ex ministra vive ancora nell'alloggio "di servizio" che le era stato assegnato quando era al governo. Una mìnotizia che destato diverse polemiche. Tutti, anche il suo partito, i Cinque Stelle, le hanno chiesto di lasciare l'appartamento. Ma lei ha tenuto il punto, spiegando che la casa è stata riassegnata al marito, militare, avendone pieno diritto, in osservanza di ogni regola.

Ovviamente erano stati i partiti dell'opposizione di centrodestra i più duri ad attaccarla. Maurizio Gasparri traendo spunto da questa vicenda ha definito i pentastellati "moralisti 'un tanto al chilo' bugiardi ed ipocriti". "I privilegi sono 'di casa' per i grillini", è stato il commento sarcastico di Fratelli d'Italia. Irritato anche il Pd: il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci ha chiesto all'ex ministra di chiarire "velocemente" e annunciato una interrogazione urgente. Infine la presa di distanza che fa più rumore, quella del suo partito che, per voce di Stefano Buffagni, le ha chiesto esplicitamente di lasciare l'appartamento.