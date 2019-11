Rotto argine canale a Finale Emilia

(ANSA) - MODENA, 18 NOV - A Finale Emilia, in provincia di Modena, una parte dell'argine del canale Diversivo si è rotta e le campagne della zona si stanno allagando. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Carabinieri, insieme ai tecnici di Aipo. E' uno degli effetti del maltempo che continuano a provocare disagi anche sull'Appennino Modenese.

A Verica di Pavullo uno smottamento con cedimento del muro di contenimento ha reso necessaria l'evacuazione di alcune famiglie residenti in zona, all'interno di due edifici, a scopo precauzionale. A Modena, nonostante il passaggio del colmo di piena, rimangono chiusi in via precauzionale Ponte Alto sul fiume Secchia e ponte dell'Uccellino, sempre sul Secchia, tra Modena e Soliera. Chiuso anche il vecchio ponte di Navicello sul Panaro, così come il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido. Il livello dei fiumi, pur in calo, non ha ancora raggiunto la quota di sicurezza.