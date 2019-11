'In questo mondo storto'di Sos V.Bambini

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Avevo sette anni quando sono arrivata al Villaggio SoS, e a sette anni avevo già visto un bel pezzo di mondo. Avevo visto righe bianche sopra alla tavola e cannucce con cui tirare su, bilancini, siringhe per terra, perquisizioni con i cani e la mamma uscire e mancare per lunghe ore del giorno e della notte". A parlare è un 25enne a un passo dalla laurea, uno delle centinaia di bambini che dal 1963 a oggi hanno trovato accoglienza e protezione grazie a SoS Villaggi dei Bambini. La sua è una delle ventuno storie contenute nel libro "In questo mondo storto", curato dal Comitato Scientifico dell'organizzazione. Il volume, edito da Il Mulino, uscirà nelle librerie e nei bookstore online il prossimo 5 dicembre, in coincidenza con il 30° anniversario della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989, che da allora viene celebrata come Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza.