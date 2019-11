Delitto Murazzi,disposta perizia su Said

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Il giudice Irene Gallesio ha disposto una perizia psichiatrica su Said Mechaquat, il 27enne processato a Torino per l'omicidio di Stefano Leo. La decisione è stata presa alla 1/a udienza del processo per il delitto dei Murazzi del 23 febbraio. Il 27enne, che ha confessato, è accusato di omicidio premeditato. Il giovane ha sostenuto di avere sfogato una situazione di disagio personale: si è appostato sul vialetto alberato, accanto al Po, e ha atteso che passasse la persona che gli sembrava più adatta.

La richiesta della difesa, sostenuta dall'avvocato Basilio Foti, di annullare il decreto che dispone il giudizio immediato, è stata respinta. Il legale lamentava la differenza tra l'avviso di chiusura indagini, dove si contestava l'omicidio volontario, e il decreto di giudizio immediato, nel quale è stata aggiunta la premeditazione. "Stare in galera gli fa bene, sembra uno scout. Facciamogli fare altri 30 anni così diventa un angelo.

Come mio figlio", commenta il padre della vittima.