Corruzione: a giudizio Crocetta

(ANSA) - PALERMO, 18 NOV - Il gup di Palermo ha rinviato a giudizio con l'accusa di corruzione l'ex governatore siciliano Rosario Crocetta. Il procedimento nasce dall'inchiesta sull'armatore trapanese Morace. Il giudice si è dichiarato incompetente per territorio per tutti gli altri imputati tra cui l'ex sottosegretario Simona Vicari, anche lei indagata per corruzione.