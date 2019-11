(ANSA) - TRIESTE, 18 NOV - Allagamenti, frane e smottamenti si sono registrati nella notte in Friuli Venezia Giulia a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione nelle ultime ore. Complessivamente sulle Prealpi Carniche e in Carnia sono caduti fino a circa 250 mm di pioggia. Oltre 100 i volontari della Protezione civile operativi nel corso della notte; una quarantina le chiamate al Nue112 legate al maltempo.

Alcune strade sono state chiuse al traffico, per frane o alberi sulla carreggiata. Ad allagarsi, tra le altre, sono state alcune aree dei comuni di Tolmezzo, Gemona, Pradamano, Villa Santina, Visco, Fiume Veneto, Arta Terme, Varmo, Cervignano, Artegna, San Vito di Fagagna, Socchieve, Porcia. Frane e smottamenti invece a Comeglians, Tarcento, Socchieve, Remanzacco. Prosegue - informa la Protezione civile del Fvg - il servizio di piena su Tagliamento e Meduna. Il picco di piena del Tagliamento sta transitando a Latisana dalle 5. (ANSA).