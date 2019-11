A Gaeta danni alla Signora del Vento

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - A Gaeta la mareggiata che si è abbattuta sula costa ha danneggiata La Signora del Vento, il veliero italiano più grande dopo la Amerigo Vespucci, che ha rotto gli ormeggi. "E' stato un triste risveglio, la Signora del Vento, un gioiello della nostra comunità scolastica e non solo, danneggiata dal maltempo. Alla dirigente dell'istituto Maria Rosa Valente ho espresso vicinanza a nome di tutta la città", ha scritto su Facebook il sindaco di Gaeta, Cosimo Mitrano. IL veliero è usato come nave scuola per gli allievi del locale Istituto Nautico. L'imbarcazione ha rotto gli ormeggi e si è schiantato sulla banchina.