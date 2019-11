Furti bancomat Poste,1 mln in pochi mesi

(ANSA) - BOLOGNA, 16 NOV - In pochi mesi si sarebbero messi in tasca più di un milione di euro, con prelievi fraudolenti fatti dopo avere rubato bancomat e carte di credito durante la spedizione ai clienti. La banda di ladri è stata scoperta e smantellata dalla Polizia Postale dell'Emilia-Romagna, che con un blitz nel Centro Meccanizzato delle Poste di via Zanardi, a Bologna, ha arrestato in flagranza tre giovani 'trasfertisti' di 22, 23 e 26 anni, tutti campani.

Già processati per direttissima, sono stati condannati a pene che vanno dai 10 mesi ai 13 mesi di reclusione.

L'indagine, coordinata dal pm Flavio Lazzarini, è nata da segnalazioni di alcuni istituti di credito che, dal marzo di quest'anno, hanno denunciato la sottrazione dal circuito di spedizione di numerose carte elettroniche di pagamento. Bancomat e carte risultavano essere state poi utilizzate per sottrarre ingenti somme di denaro ai clienti, tutti puntualmente risarciti dalle banche stesse.