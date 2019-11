119 pitoni in casa,1 muore,2 sequestrati

(ANSA) - LA SPEZIA, 15 NOV - Tiene 119 pitoni in casa alla Spezia, ma due di questi erano senza documentazione e sono stati sequestrati. A scoprire il rettilario domestico sono stati i carabinieri del Nucleo forestale a seguito di una perquisizione delegata dalla procura dopo che era stato rinvenuto un pitone reale morto all'interno di un contenitore per rifiuti organici del condominio. La carcassa del pitone reale è stato affidato all'istituto zooprofilattico sperimentale per stabilire se c'è connessione tra l'abbandono e la morte. In tal caso il proprietario rischia di rispondere di maltrattamento di animali con l'aggravante della morte dell'esemplare trovato tra i rifiuti.(ANSA).