Si ferisce con coltello in stazione

(ANSA)- SESTO SAN GIOVANNI (MILANO), 14 NOV - Un 19enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato (Milano) per aver seminato il panico camminando a torso nudo e tagliandosi il petto e le braccia con un coltello da cucina, all'interno della stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni (Milano), ieri intorno alle 19. Il giovane, di nazionalità marocchina, residente in provincia di Bergamo, pregiudicato, è stato bloccato a seguito delle richieste di aiuto dei pendolari presenti sulla banchina che, spaventati, hanno segnalato la presenza dell'uomo armato e sanguinante che si aggirava tra i binari. Per lui l'accusa è di porto abusivo di armi. Bloccato, è stato accompagnato in ospedale dove è stato medicato. Non ha fornito spiegazioni al suo gesto.