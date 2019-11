Medico arrestato per violenza sessuale

(ANSA) - MANFREDONIA (FOGGIA), 14 NOV - Un medico di 65 anni dell'ospedale di Manfredonia è stato raggiunto da una ordinanza di custodia agli arresti domiciliari e dal divieto di esercitare la professione per sei mesi, con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di cinque pazienti, tutte tra i 30 e i 40 anni. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Foggia, è stato eseguito dalla Polizia, per 5 episodi avvenuti tra il 2004 e il 2019: uno nel 2004, uno nel 2005, due nel 2017 e uno nel 2019.

E' accusato di aver prospettato patologie inesistenti provocando uno choc tale da rafforzare l'affidamento a lui, o di aver sostenuto la necessità di approfondimenti diagnostici, specie con l'uso di un ecografo, incoerente in quei casi.