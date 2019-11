Legale Comi, no esigenze cautelari

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - "Aspetto di leggere gli atti. Sono sorpreso per il provvedimento cautelare visto che Lara Comi non è più parlamentare europeo e si è dimessa da tutte le cariche afferenti all'attività pubblica svolta. Nell'interrogatorio di garanzia chiariremo tutte le circostanze contestate ed evidenzieremo che non esistono esigenze cautelati di sorta". Lo ha spiegato l'avvocato Giampiero Biancolella, il legale dell'ex eurodeputata ai domiciliari da oggi nell'ambito dell'inchiesta milanese 'Mensa dei poveri'. Il legale ha spiegato che la sua assistita è "molto preoccupata per i suoi genitori perché non stanno bene tant'è che il padre ha saputo del suo arresto oggi mentre era in ospedale. Per tanto chiederemo al gip che possa essere trasferita nella casa dei genitori a Varese per poterli accudire".