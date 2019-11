Venezia: sott'acqua anche opera Banksy

(ANSA) - VENEZIA, 13 NOV - L'acqua alta non risparmia neppure l'opera stencil da muro a spray che a maggio scorso Banksy aveva realizzato a Venezia, nei pressi di Campo Santa Margherita.

Stamane il disegno di street art, che raffigura un bambino nel vento impetuoso di uno sbarco con il giubbotto di salvataggio e con in mano un razzo fluorescente, è finito per buona parte sott'acqua. Il writer aveva rivendicato su Instagram la paternità dell'opera, facendo schizzare alle stelle in valore del'edificio, in parte fatiscente, su cui era stata apposta.