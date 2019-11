Sardegna: scontro su tassa di sbarco

(ANSA) - CAGLIARI, 13 NOV - Tensione tra i partiti di maggioranza nel Consiglio regionale della Sardegna sulla riscossione di una tassa di sbarco per i turisti attraverso i biglietti aerei o navali. Primo firmatario della proposta di legge è Antonello Peru, consigliere nell'Isola di Cambiamo!, ma ancora in Forza Italia quando la presentò alla fine della scorsa legislatura. Adesso il testo è all'esame della commissione Attività produttiva presieduta da Piero Maieli (Psd'Az), e la Lega ha già fatto sapere di essere in totale disaccordo con l'idea che sta alla base del provvedimento.

"Nessun dubbio ma solo ferma chiarezza - spiega la consigliera del Carroccio Annalisa Mele - Come abbiamo rimarcato prima delle elezioni, la Lega è fermamente contraria alla proposta di nuovi balzelli per chi vuole approdare nella nostra meravigliosa Isola: vogliamo forse scoraggiare i turisti che scelgono le nostre coste, i nostri monti, le nostre bellezze, i nostri beni straordinari culturali?".