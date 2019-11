Sospesi collegamento in golfo Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - Il forte scirocco che spira in queste ore nel Tirreno Meridionale sta provocando la sospensione di numerose corse di aliscafi e navi per Ischia e Procida, in provincia di Napoli; da metà mattinata infatti i mezzi veloci per le due isole sono rimasti fermi nei porti mentre navigano a singhiozzo le navi.

Il vento da sud est, che soffia a quasi 30 nodi di velocità (e che si prevede in aumento per le prossime ore), rende problematici anche i collegamenti marittimi effettuati con navi traghetto; le compagnie di navigazione confermano le corse fino a metà pomeriggio mentre resta in sospeso l'effettuazione delle ultime della serata, per entrambe le isole.(ANSA).