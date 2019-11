Ponte, entro week end varo 3^ impalcato

(ANSA) - GENOVA, 12 NOV - Entro la fine di questa settimana, salvo intoppi legati al meteo o ad altre cause, anche il terzo impalcato del nuovo ponte per Genova sarà varato in quota. Dopo il varo del 1 ottobre e quello dell'8 novembre, la terza trave a salire a 40 metri d'altezza, grazie all'ausilio di due maxigru cingolate, sarà quella tra le pile 6 e 7. La realizzazione di 'tre impalcati visibili' avverrà quindi dentro la scadenza del 20 novembre imposta dal sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci. A salire sarà un cassone centrale in acciaio lungo 50 metri corredato di sei carter laterali, sempre in acciaio. Nel frattempo al cantiere levante si prosegue con l'assemblaggio a terra di altri impalcati, quello tra le pile 3 e 4 e quello, da 100 metri, tra le pile 8 e 9. L'obbiettivo dei costruttori è di avere tutti gli impalcati montati entro il 31 dicembre 2019.