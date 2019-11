Tenta portare petardo in curva,arrestato

(ANSA) - CAGLIARI, 11 NOV - Ha tentato di portare dentro la Sardegna Arena, in occasione di Cagliari-Fiorentina un grosso petardo potenzialmente pericoloso, ma uno degli addetti alla sicurezza lo ha scoperto, segnalandolo alla Polizia. In manette è finito Patrizio Russo, 57 anni di Assemini. Sequestrato un petardo modello Black Thunder da 33 grammi.

La Polizia aveva predisposto una fitta rete di controlli prima della partita di ieri. Uno degli steward che si trovava ai tornelli di accesso in Curva Nord ha notato che dal marsupio del 57enne usciva fuori un involucro simile a un petardo e ha subito chiesto l'intervento della Polizia. Gli agenti hanno bloccato e perquisito il tifoso, recuperando il petardo. Gli artificieri hanno poi appurato che si trattava di un Black Thunder, classificato dal Testo unico di pubblica sicurezza come "fuoco d'artificio professionale a rischio potenziale elevato