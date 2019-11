Spari a portavalori, ferito vigilante

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Un vigilante di 44 anni è stato ferito con un colpo di pistola alla gamba esploso da due rapinatori che hanno assaltato il portavalori su cui stava viaggiando all'altezza di Segrate (Milano). E' accaduto alle 7.40, all'esterno del negozio Bricoman, dove i banditi hanno sorpreso le guardie di sicurezza puntandogli una pistola per farsi consegnare il denaro trasportato nel mezzo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese, al rifiuto i rapinatori hanno esploso alcuni colpi di pistola, ferendo uno di loro alla gamba. Gli aggressori sono poi scappati a mani vuote mentre il il vigilante è stato trasportato dai colleghi all'ospedale San Raffaele.

Secondo le prime informazioni non si trova in pericolo di vita.