Allerta gialla per vulcano Stromboli

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di livello di allerta per il vulcano Stromboli dal livello arancione al livello giallo mantenendo la fase operativa nazionale di "attenzione" secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di emergenza per l'isola di Stromboli. Il livello di allerta giallo, che indica uno stato di potenziale disequilibrio del vulcano, prevede attività di tipo stromboliana elevata o molto elevata, prolungata nel tempo e accompagnata da possibili colate laviche di bassa o media intensità lungo la Sciara del Fuoco e da piccole emissioni di lava confinate in area craterica. "Pertanto - informa la Protezione Civile -, al fine di garantire la sicurezza di tutti i cittadini, rimane in vigore sia l'interdizione alla navigazione di un miglio marino nel tratto di mare antistante la Sciara del Fuoco e sia il divieto di escursioni sopra i 290 metri".