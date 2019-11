Auto si schianta su guardrail, un morto

(ANSA) - RIMINI, 9 NOV - Incidente mortale questa mattina alle 7.30 all'altezza del cavalcavia di via Marecchiese a Rimini: un giovane di 33 anni di origine straniera ha perso il controllo del mezzo che guidava, immettendosi sulla Statale Adriatica e schiantandosi contro il guardrail. L'uomo è deceduto sul colpo. L'Adriatica è stata chiusa al traffico per circa tre ore.

Secondo quanto ricostruito il 33enne guidava una monovolume quando, per cause ancora da accertare, probabilmente per aver preso contromano una corsia della statale, è finito contro il guardrail. Almeno tre le vetture coinvolte. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e personale del 118.