Rogo Cavallerizza, arrestato il piromane

(ANSA) - TORINO, 8 NOV - È stato individuato dalla polizia il piromane che, il 21 ottobre scorso a Torino, ha causato l'incendio che ha distrutto le ex scuderie della Cavallerizza Reale, patrimonio Unesco, occupata da quattro anni. Si tratta di un clochard di 38 anni di origine marocchina nato in Spagna.

L'uomo è stato fermato dagli agenti del commissariato Centro di Genova, su provvedimento della procura di Torino, a seguito delle indagini sviluppate dalla polizia. Il clochard è accusato di strage. Le telecamere del commissariato Centro di Torino, installate alla Cavallerizza per un'indagine su un' attività di spaccio nello stabile, l'hanno ripreso mentre versava materiale infiammabile e tentava di appiccare il fuoco con un accendino prima nella zona del Tempietto, poi in quella dei Granai.