Predappio nega contributo treno memoria

(ANSA) - PREDAPPIO (FORLÌ-CESENA), 8 NOV - Il Comune di Predappio nega il contributo alla partecipazione di un ragazzo della scuola superiore al progetto 'Promemoria Auschwitz - treno della Memoria'. Lo rende noto l'associazione Generazioni in Comune, che coprirà i 370 euro necessari per il viaggio. "Non siamo contrari al Treno della Memoria", spiega all'ANSA il sindaco di Predappio Roberto Canali, ma "questi treni vanno solo da una parte e noi non intendiamo collaborare con chi si dimentica di tutto il resto".