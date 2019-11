Anticipo d'inverno sulle Dolomiti

(ANSA) - BOLZANO, 8 NOV - Sulle Dolomiti la neve è arrivata in netto anticipo. In Alto Adige da ieri sera si registrano precipitazioni diffuse e localmente anche intense, soprattutto nella zona fra la val d'Ultimo ed il Brennero.Il limite delle nevicate localmente è sceso anche sotto i 1000 metri di quota, fino ad addirittura 600 metri. Verso sera i fenomeni diminuiranno, informa l'ufficio meteorologico della Provincia di Bolzano.

In val d'Ultimo a 2.000 metri di quota attualmente si registrano 35 centimetri di neve, in val Passiria 30. Sulle strade di montagna l'attrezzatura invernale è indispensabile.

Sono stati chiusi per motivi di sicurezza Passo Pennes e Passo delle Erbe, che è però raggiungibile dalla Val Badia.