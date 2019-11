Scossa 4.4,epicentro tra Abruzzo e Lazio

(ANSA) - L'AQUILA, 7 NOV - Una scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata dall'Ingv alle 18.35, con epicentro 5 km a sud est di Balsorano, in provincia dell'Aquila, a una profondità di 14 chilometri. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Tante le chiamate ai Vigili del Fuoco, ma solo di persone spaventate. La scossa è stata avvertita anche a Roma e, distintamente, all'Aquila capoluogo, a Sulmona (L'Aquila), a Chieti e a Pescara. Ad Avezzano (L'Aquila) e in altri comuni della Marsica molte le persone scese in strada, così come all'Aquila da dove poco fa sono partite squadre dei Vigili del Fuoco per supportare i colleghi di Avezzano, intenti nelle verifiche. Nella cittadina della Valle Roveto questa mattina, in via precauzionale, il sindaco, Antonella Buffone, aveva disposto la chiusura delle scuole a seguito dello sciame sismico in atto.

Diverse scosse erano state registrate, infatti, nella notte tra Balsorano e Pescosolido (Frosinone), la più forte di magnitudo 2.8.