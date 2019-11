Papa, troppa xenofobia e nazionalismo

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 7 NOV - Oggi "abbondano le espressioni di xenofobia e la ricerca egoistica dell'interesse nazionale, la disuguaglianza tra Paesi e al loro interno cresce senza trovare un rimedio". Lo ha detto il Papa nell'incontro con i Gesuiti che partecipano al convegno internazionale del Segretariato per la Giustizia sociale e l'Ecologia. Troppe anche "le situazioni di ingiustizia e dolore umano", a partire dalla tratta delle persone. Inoltre - ha aggiunto - "non abbiamo mai maltrattato e ferito la nostra casa comune come negli ultimi due secoli".