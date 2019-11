Maltempo: scuola chiuse in alcuni comuni

(ANSA)- MASSA (MASSA CARRARA), 7 NOV - Scuole chiuse a Massa (Massa Carrara), Carrara (Massa Carrara), Livorno, in Lunigiana e a Collesalvetti (Livorno), venerdì 8 novembre a seguito del codice arancione emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale. Chiusa anche la scuola materna di Calamari a Pescia (Pistoia). Il sindaco di Massa Francesco Persiani ha firmato l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, dei parchi e dei cimiteri comunali. Il primo cittadino di Carrara Francesco De Pasquale ha disposto la chiusura degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado nell'intero territorio comunale. A Collesalvetti, in via precauzionale e cautelativa, l'amministrazione ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, così come i servizi educativi e quelli diurni per disabili. Anche a Livorno le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse così come i parchi e i cimiteri. A Pescia, a titolo precauzionale, chiusa la scuola materna di Calamari.