Libano: migliaia di studenti in piazza contro il governo

Migliaia di studenti libanesi hanno oggi partecipato a Beirut a manifestazioni anti-governative nel quadro della mobilitazione popolare in corso da metà ottobre in diverse città del Paese. Le scuole hanno riaperto tra lunedì e martedì dopo due settimane di chiusura. Ma numerosi studenti della capitale, degli istituti pubblici e privati, sono scesi in strada formando cortei minori nei vari quartieri poi confluiti verso la centrale piazza dei Martiri.

La stessa mobilitazione studentesca si era svolta ieri a Tripoli, città del nord del Libano, dove si sono mobilitati in massa migliaia di studenti universitari.(ANSAmed).