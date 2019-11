Lamorgese,più sbarchi fantasma migranti

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Dall'inizio dell'anno al 4 novembre sono stati registrati 7.510 sbarchi 'autonomi' o 'fantasma', vale a dire migranti che arrivano autonomamente sulle coste italiane e che vengono individuati quando sono già in porto o a terra. Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese al Comitato Schengen sottolineando che si tratta di un numero in "aumento" rispetto all'anno precedente: in tutto il 2018, infatti, sono sono registrati 6mila sbarchi autonomi. La "tendenza all'aumento", ha aggiunto il ministro, si è registrata fin da aprile 2019, con un picco a settembre e ottobre.

Quanto al numero complessivo degli sbarchi, Lamorgese ha sottolineato che dall'inizio dell'anno al 7 novembre sono arrivati 9.944 migranti, il 55% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Dalla Libia sono arrivate 2.826 persone, 3.491 dalla Tunisia, 872 dall'Algeria e 2.431 dalla Turchia e dalla Grecia "con sbarchi diffusi su coste siciliane calabresi e sarde".