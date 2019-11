Lamorgese: 3.537 rintracci in Fvg

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Dall'inizio dell'anno sono stati rintracciati 3.537 migranti irregolari entrati in Italia dalla Slovenia. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in audizione al Comitato Schengen. Al confine con la Slovenia, ha spiegato Lamorgese, c'è "un aumento della pressione migratoria" a causa "di un cambio di politica nel rilascio dei visti di ingresso attuato dalla Serbia e dalla Bosnia in favore dei cittadini provenienti da Iran, Iraq, India e Cina e per l'apertura di una nuova rotta dal Nord Africa". La situazione, ha assicurato, "è costantemente all'attenzione del ministero dell'Interno ed è stata già concordata con le autorità croate e slovene un'intensificazione dei controlli volti al rintraccio degli immigrati irregolari, anche mediante servizi di pattugliamento congiunto".