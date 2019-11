È morta Maria Pia Fanfani, moglie dello storico leader Dc

Maria Pia Fanfani è morta a Roma all'età di 97 anni. A darne notizia la Croce Rossa Italiana che ricorda la moglie di Amintore, storico leader della Dc, 'per la grande passione e l'impegno attivo che la vide protagonista anche in numerose missioni umanitarie'. 'Il nostro impegno è quello di trasmetterne la memoria come esempio anche per le nuove generazioni'. Fanfani è stata presidentessa del Comitato nazionale femminile della Croce Rossa.

Staffetta partigiana, scrittrice e fotografa dedicò gran parte della sua vita al volontariato con la Croce Rossa: dal 1983 al 1994 fu presidente del Comitato nazionale femminile. Inoltre per 4 anni è stata vicepresidente della Lega internazionale della Croce Rossa e della mezzaluna rossa a Ginevra. Centinaia le missioni umanitarie alle quali ha partecipato sia in paesi in guerra che in quelli colpiti da calamità.