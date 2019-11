Violenta addetta pulizie, arrestato

(ANSA) - PARMA, 5 NOV - Violentata più volte in una notte nella ditta dove è addetta alle pulizie. È quanto ha subito una donna lo scorso 2 ottobre nell'azienda dove prestava servizio.

Ad abusare di lei un uomo incensurato, ora finito agli arresti domiciliari.

La donna, secondo quanto ricostruito, era andata a riporre nel magazzino il carrello con i prodotti per la pulizia quando è stata bloccata dall'uomo, originario di Parma. Nonostante sia stato sin dall'inizio respinto, l'aggressore non ha desistito e l'ha violentata. La vittima, dopo avere parlato anche con i datori di lavoro, si è rivolta ai carabinieri. I militari hanno individuato l'uomo che, durante una telefonata intercettata dagli inquirenti, ha anche parzialmente ammesso quanto successo.