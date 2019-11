Rapinatori colti in flagrante da Cc

(ANSA) - FERRARA, 5 NOV - Arrestati 'in diretta' dai carabinieri mentre rapinavano la Cassa di Risparmio di Ravenna, filiale di Porto Garibaldi, a Comacchio, nel Ferrarese. A tentare il colpo tre rapinatori, di origine napoletana, entrati uno a volto scoperto e gli altri due con passamontagna e berretto: hanno preso di mira il bancone e, fingendo di avere una pistola in tasca, hanno obbligato la cassiera a consegnare tutto il denaro, circa 20-25mila euro.

Erano circa le 13 di oggi, poco prima della temporanea chiusura per la pausa pranzo dei dipendenti, quando si è scatenato il panico. Due clienti sono stati chiusi dentro uno sgabuzzino insieme agli altri dipendenti e al direttore di filiale, mentre la cassiera consegnava tutto il contante. Ma al trio non è bastato: hanno chiesto l'apertura della cassaforte temporizzata. L'operazione, però, ha fatto scattare l'allarme collegato al 112 dei carabinieri e da Comacchio è partita la telefonata di controllo. Nessuno ha risposto ed è scattata l'operazione dei militari.