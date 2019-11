Giù intonaco palazzo in centro Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 5 NOV - Intervento dei vigili del fuoco in una via del centro di Firenze, in borgo Santi Apostoli, per la caduta di frammenti di intonaco dalla facciata di un palazzo. Al termine delle verifiche i pompieri, intervenuti con un'autoscala, hanno delimitato la zona in via precauzionale.

Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto anche la polizia municipale. In accertamento le cause: oggi su Firenze si è abbattuta un'ondata di maltempo, con piogge e un temporale la mattina.