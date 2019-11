Arresti per spaccio coca su Crete senesi

(ANSA) - SIENA, 5 NOV - Avevano costituito una rete di spaccio di cocaina nell'area della Valdichiana Senese e Aretina, nonché nel territorio delle 'Crete senesi'. Per questo per quattro persone, tre di nazionalità albanese e un italiano, originario della Calabria, sono scattate due custodie cautelari in carcere e due obblighi di dimora. L'operazione, nelle province di Siena e Arezzo, ha visto i carabinieri del nucleo investigativo di Siena, supportati dai comandi territorialmente competenti, dare esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal gip Alessandro Buccino Grimaldi. L'indagine coordinata dal sostituto procuratore presso il tribunale di Siena Nicola Marini, fanno sapere gli investigatori, costituisce lo sviluppo delle risultanze investigative acquisite nel corso dell'attività tecnica condotta per l'omicidio di un 21enne albanese, ucciso il 9 maggio 2018 da un pastore di origine sarda, condannato a 16 anni di reclusione a seguito di rito abbreviato.