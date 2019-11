Torino, Finardi rimette delega Sicurezza

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - L'assessore Roberto Finardi "mi ha comunicato di volere rimettere le deleghe alla Pubblica Sicurezza in forza di un percorso svolto insieme al comandante Bezzon e che si concluderà con l'individuazione del nuovo comandante". Lo ha annunciato la sindaca di Torino Chiara Appendino nelle comunicazioni alla Sala Rossa sulle dimissioni del numero uno della polizia municipale Emiliano Bezzon in seguito alle polemiche per le multe ai monopattini elettrici.