Neve,chiuso colle Piccolo San Bernardo

(ANSA) - AOSTA, 04 NOV - E' chiuso dalle 14 il valico del Piccolo San Bernardo, al confine tra Valle d'Aosta e Savoia (Francia), lungo la strada statale 26.

"La chiusura - fa sapere Anas -, programmata ogni anno per l'intera stagione invernale, è stata già effettuata in considerazione del peggioramento previsto delle condizioni meteo, con possibili nevicate a partire dai 1.500 metri di quota, che non consentono il mantenimento della transitabilità in condizioni di sicurezza". Il transito oltralpe è garantito dal traforo del Monte Bianco. Lo stop alla circolazione è stato disposto in accordo con le autorità francesi. Il valico, aggiunge Anas in una nota, "sarà nuovamente aperto entro gli inizi di giugno 2020".