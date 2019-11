Meteo:Livorno prevede chiusura lungomare

(ANSA) - LIVORNO, 3 NOV - Per l'intensificarsi del vento e per la previsione di mareggiate dalla mezzanotte, la protezione civile comunale di Livorno ha previsto di chiudere al traffico viale Italia, circa 2 km del lungomare cittadino. La stessa Protezione civile, che peraltro già da ieri monitora costantemente fiumi e corsi d'acqua minori, ha deciso di provvedere alla chiusura di questo tratto di viali a mare in città perché il meteo prevede onde molto alte. La tempesta potrebbe scaricare fin sulla carreggiata detriti e rottami. La popolazione livornese intanto è stata avvisata del provvedimento con l'alert system.