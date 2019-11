È romano lo studente di cinese più bravo al mondo

È romano lo studente di lingua cinese più bravo del mondo. Si chiama Iacopo Germolè e frequenta il VA Liceo Scientifico Internazionale con opzione della lingua cinese del Convitto Nazionale della Capitale. È stato lui a vincere l'edizione 2019, la dodicesima, del Chinese Bridge



Alla competizione di lingua e cultura cinese partecipano studenti provenienti da ogni paese del mondo. Non basta la conoscenza della lingua per arrivare ai primi posti, bisogna anche eccellere nelle arti care ai cinesi, dalla poesia alla calligrafia.

Per l'edizione 2019 sono arrivati in Cina 118 studenti liceali selezionati attraverso competizioni nazionali e in rappresentanza di altrettanti Paesi. Dopo una prima selezione i candidati sono stati 30, poi 15 e infine, con la terza valutazione, ne sono stati individuati solo 5 in rappresentanza di ogni continente.