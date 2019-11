Uccide fratello e scappa, è ricercato

(ANSA) - NOVARA, 2 NOV - Ha sparato un colpo di pistola al fratello, uccidendolo sul colpo, e poi è fuggito in auto: è accaduto in un appartamento di Trecate, in provincia di Novara.

La vittima è Daniele Saporito, 36 anni: a ucciderlo il fratello Rosario, di quattro anni più vecchio. Dopo il delitto, l'omicida è scappato a bordo della sua Hyundai e avrebbe con sé la pistola. Lo stanno cercando tra Piemonte e Lombardia. Indagano i carabinieri.