Scontro fra 3 auto, grave bimbo a Milano

(ANSA) - MILANO, 2 NOV - Per un incidente avvenuto ieri a tarda sera a Milano che ha coinvolto tre auto, un bambino di 9 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico.

Lo scontro tra le vetture è avvenuto dopo le 23,30 in via Antonini, alla periferia della città. Il bambino ha riportato traumi al volto, è stato intubato e trasportato in ambulanza in ospedale. E' ricoverato in prognosi riservata. Oltre a lui, ci sono altri due feriti non gravi, una donna di 56 anni e un uomo di 63 che sono stati trasportati all'ospedale Sacco. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, due auto mediche e un'auto infermieristica.